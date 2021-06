Parque Biológico da Serra das Meadas é sugestão visita em Lamego

O Parque Biológico da Serra das Meadas, em Lamego, é o espaço ideal para viver bons momentos em família e em segurança, próximo da Natureza. Este fim-de-semana, é possível desfrutar da grande variedade da flora e espécies de animais.

O parque recebe muitas espécies provenientes de centros de recuperação que, por não terem as condições necessárias para a sua devolução ao ambiente natural, são acolhidos aqui e utilizados como exemplos no programa de conservação da natureza e biodiversidade.

As visitas são feitas unicamente a pé com a duração de cerca de uma hora num percurso de quase três quilómetros. No final, pode ainda usufruir de um parque de merendas.

Horário: Todos os dias das 10h às 19 horas (as entradas encerram uma hora antes).

Preços:

Crianças c/ adulto até aos 3 anos e Cidadãos Portadores de Deficiência – Grátis

Jovens (dos 4 aos 17 anos): 2,00 €

Adultos (dos 18 aos 64 anos): 3,00 €

Seniores (mais de 65 anos): 2,00 €