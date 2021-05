Parque de Campismo de Vila Real com descontos para sócios da Associação de Caravanismo de Portugal

No âmbito da estratégia da Associação de Caravanismo de Portugal (CPD) no desenvolvimento e promoção do turismo de ar livre, têm sido criados protocolos de parcerias entre os parques de campismo e empresas ligadas ao setor, oferecendo mais vantagens aos seus associados e dinamizando assim este tipo de turismo.

Também a Câmara Municipal de Vila Real e o clube de campismo local não ficaram indiferentes à proposta de parceria e acordaram um desconto 10% aos sócios da CDP na utilização do Parque de Campismo Municipal. As entidades do concelho envolvidas esperam, assim, atrair um maior e mais diversificado número de visitantes, bem como aumentar a rentabilidade do Parque de Campismo Municipal.

Através deste protocolo, a CDP, associação sem fins lucrativos que tem por objetivo fomentar a prática de todas as modalidades de campismo, caravanismo e autocaravanismo, combina sinergias com a Câmara de Vila Real e compromete-se a divulgar o Parque de Campismo Municipal junto dos seus associados e através dos seus canais de comunicação.

Os associados da CDP que utilizem o Parque de Campismo passam assim a beneficiar de um desconto de 10% nos preços vigentes, não acumulável com outras reduções existentes.

