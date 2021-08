Parque de Lazer das Meadas, em Cerva, novamente vandalizado

O Parque de Lazer das Meadas, em Cerva, foi novamente vandalizado durante a noite de ontem.

Através de uma publicação nas redes socias, o Município de Ribeira de Pena relembra que, já no passado dia 27 de julho, a relva nova que a autarquia tinha colocado no Parque de Lazer das Meadas já tinha sofrido atos de vandalismo.

“Na noite passada, alguém, de forma consciente e dolosa, voltou a cometer os mesmos atos inqualificáveis de destruição do património público que pertence a toda a comunidade e que representa um dos mais importantes cartões de visita do concelho. O Município apela, novamente, à população que tenha qualquer informação sobre a identidade dos autores destes condenáveis atos de vandalismo que reporte essa informação mais rápido possível às autoridades policiais ou junto da autarquia, para que assim se possa apurar e responsabilizar os autores destes atos reprováveis de destruição do património da autarquia”, pode ler-se na publicação em que a Câmara Municipal de Ribeira de Pena “reprova e lamenta todas as ações de vandalismo que, nas últimas semanas, têm ocorrido em edifícios municipais e em espaços públicos do concelho”.