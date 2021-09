Parque infantil ao serviço das crianças de Lamego com melhores condições de lazer

O parque infantil situado no Parque Isidoro Guedes reabriu ao público, dispondo agora de melhores condições de lazer e segurança. A intervenção, cujo investimento ascendeu a mais de 45 mil euros, contemplou a substituição integral do piso sintético, anteriormente bastante deteriorado, e a colocação de novos equipamentos de diversão à disposição das crianças.

Localizado num dos principais espaços verdes da cidade de Lamego, esta zona de diversão foi o primeiro equipamento deste tipo a ser construído na cidade e necessitava de uma intervenção urgente para repor as condições de segurança. Pais e filhos podem agora usufruir em pleno os momentos em família. O parque é destinado a crianças com idades entre os 2 e os 12 anos.

Esta intervenção estava incluída na candidatura de reabilitação do Bairro de Alvoraçães, executada no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), cofinanciado em 85% pelo FEDER.