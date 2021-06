Parque Natural do Alvão assinalou 38º aniversário

No âmbito das comemorações do 38º aniversário do Parque Natural do Alvão, a Comissão de Cogestão do parque organizou, ontem, as jornadas “Turismo de Natureza e Atividades de Animação Turística”, com o objetivo de destacar a “importância crucial” da sustentabilidade no turismo no parque natural, realçar o papel fundamental das áreas protegidas na valorização do capital natural e sublinhar as novas linhas de apoio e financiamento existentes para esta área.

De entre os temas debatidos, surgiu a problemática do despovoamento que, segundo Sandra Sarmento, Diretora Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Norte precisa “de uma estratégia muito sólida e capaz de dar a volta a essa situação”.

Nós acreditamos que, agora, em conjunto, os vários parceiros que fazem parte da comissão de cogestão, vamos conseguir construir uma estratégia capaz de contornar o problema, mas isso será o resultado de um esforço muito grande que terá que ter aqui uma capacidade integradora, de olhar para o território como um todo e sempre tendo bem presente o valor patrimonial que aqui temos, quer ao nível da conservação da natureza, porque temos valores relevantíssimos em termos naturais, mas também culturais e sociais”, referiu Sandra Sarmento.

