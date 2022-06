Parque Natural do Alvão assinalou 39º aniversário com crianças dos concelhos de Mondim de Basto e Vila Real

Ainda que a meteorologia tenha sido um pouco caprichosa, ontem, a Comissão Coordenadora do Parque Natural do Alvão assinalou o 39º aniversário desta área protegida, com atividades que incluíram um vasto grupo de crianças dos concelhos de Mondim de Basto e de Vila Real.

A manhã iniciou-se junto da Capela do Fojo, com a chegada dos alunos que foram recebidos pelo presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, Bruno Ferreira, pelo vereador da Câmara Municipal de Vila Real com o pelouro do Ambiente, Carlos Silva e pelo diretor do ICNF, Jorge Dias.

Após a sessão de boas-vindas, as crianças puderam assistir à libertação de uma ave, ouvir o testemunho de um pastor jovem, ver as suas 400 cabras e aprender mais sobre as invasoras lenhosas, nomeadamente sobre qual o trabalho desenvolvido no âmbito do projeto RestAlvão.

O RestAlvão é um projeto de restauro de habitats no Parque Natural do Alvão e na Rede Natura 2000 e, segundo o diretor do ICNF, “é um trabalho extremamente importante dado que uma das maiores ameaças à biodiversidade e à conservação dos valores naturais são os incêndios rurais e as invasoras lenhosas”.

“Neste caso, as intervenções são direcionadas para a limpeza de matos, redução de combustível, através da execução de faixas de gestão de combustível e, por outro lado, também fazer o aproveitamento da regeneração rural, melhorando os habitats e também o controlo das espécies invasoras, explicou o Jorge Dias, sublinhando que este projeto está a intervir em cerca de 198 hectares e tem um investimento na ordem dos 265 mil euros.

Envolvimento das novas gerações pretende “salvaguardar o futuro”

Questionado sobre o impacto deste encontro nos mais novos, Carlos Silva explicou que o objetivo é fazer com que o Parque Natural do Alvão seja um espaço de formação e de sensibilização, com contacto direto. “Procuramos fazer um conjunto de iniciativas que levem a essa ação de sensibilização e de formação da nossa sociedade para estes valores naturais e para a necessidade da sua preservação”, frisou.

Por sua vez, o autarca de Mondim de Basto reforçou que este contacto entre a natureza e as crianças permite “salvaguardar o futuro do parque”, através da educação das crianças sobre a sua importância para o território. “O parque é da comunidade e, portanto, temos a obrigação e o dever de o preservar e, simultaneamente, procurar fazer com que seja um parque com vida, apto para receber não só os nossos habitantes, mas também as pessoas que nos queiram visitar”, concluiu.

CR