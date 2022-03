Participação pública no modelo de Cogestão do PNA termina a 5 de abril

Está disponível no site do Município de Vila Real, até ao dia 5 de abril de 2022, o inquérito de opinião sobre o Plano de Gestão do Parque Natural do Alvão. A participação e envolvimento de todos/as neste processo é fundamental para garantir uma gestão participativa e de proximidade, duas premissas que, desde logo, distinguem este novo modelo de gestão.

O modelo de cogestão das áreas protegidas, que atualmente se encontra em implementação no Parque Natural do Alvão, traz diferenças significativas na gestão deste espaço, nomeadamente na criação da comissão de cogestão, uma estrutura composta por várias entidades de referência no território.

Recorde-se que os atores locais, peça fundamental na definição do plano de ação da área classificada, já foram também auscultados com vista à obtenção de contributos em áreas como a educação, a economia, o turismo, as associações locais, entre outras. As seis sessões realizadas, três em Vila Real e três em Mondim de Basto, contaram com mais de uma centena de participantes presenciais e com vários participantes à distância.

Estas sessões foram sempre acompanhadas pelo ICNF e pelo Vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Vila Real e Vice-presidente da Comissão de Cogestão, Carlos Silva, ou pelo Presidente do Município de Mondim de Basto e Presidente da Comissão de Cogestão, Bruno Ferreira. Os restantes membros da Comissão de Cogestão, ADL’s (Associação Douro Histórico e Probasto), UTAD, Turismo Porto e Norte de Portugal e FAPAS, participaram nas sessões dedicadas às suas áreas de atuação.