Participação pública no processo de cogestão do Parque Natural do Alvão

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018, de 7 de maio, aprovou a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030, prevendo, enquanto medida estruturante, a adoção de modelos de cogestão das áreas protegidas, incentivando o estabelecimento de parcerias com as entidades presentes no território.

O modelo de cogestão implementado nas Áreas Protegidas de âmbito nacional veio imprimir uma dinâmica de gestão de proximidade, em que diferentes entidades colocam ao serviço da área protegida o que de melhor têm para oferecer no quadro das suas competências e atribuições, pondo em prática uma gestão participativa, colaborativa e articulada em cada área.

Neste sentido, durante o próximo mês de março, a comissão de cogestão do Parque Natural do Alvão irá desenvolver seis sessões de auscultação dos atores locais com o objetivo de recolher os seus contributos e as suas opiniões acerca da definição estratégica do PNAlvão para o período de 2022 a 2024. As sessões, que serão abertas a toda a população e organizadas segundo os setores de atividade, realizar-se-ão nos dois municípios abrangidos pela área protegida, Vila Real e Mondim de Basto.

A Comissão de Cogestão tem também a decorrer o Processo de Participação Pública online, com o objetivo de aferir a perspetiva dos atores locais acerca desta área protegida e recolher propostas de ações que possam contribuir para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável do território, em consonância com a estratégia do modelo de cogestão.