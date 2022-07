Participantes da SusTEC Summer School recebidos em Boticas

Os participantes da SusTEC Summer School – Sistemas Naturais do Barroso foram recebidos esta segunda-feira, dia 25 de julho, no Centro de Artes Nadir Afonso, pelo Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, juntamente com a Diretora Executiva do Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia da Água – AquaValor, Maria José Alves, o Coordenador do SIPAM, Adelino Bernardo, e o representante do Município de Montalegre, Nuno Rodrigues, naquela que foi a cerimónia de abertura da Escola de Verão.

Entre os dias 25 e 29 de julho, os estudantes do Ensino Superior vão conhecer a região do Barroso, classificada como Património Agrícola Mundial, e participar em diversas atividades relacionados com o Sistema Agro-Silvo-Pastoril, o que lhes permitirá adquirir conhecimentos acerca da importância e dinâmica dos sistemas biológicos do Barroso e, simultaneamente, desenvolver competências de socialização, trabalho em grupo, interpretação e discussão de dados científicos.

Logo após a cerimónia, os participantes oriundos de outras partes do país ficaram a conhecer o Centro de Artes Nadir Afonso, a fábrica das Águas de Carvalhelhos e o Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB).

De destacar que a SusTEC Summer School – Sistemas Naturais do Barroso é uma iniciativa desenvolvida pelo AquaValor em parceria com os Municípios de Boticas e Montalegre, Instituto Politécnico de Bragança (IPB), Comunidade Intermunicipal de Alto Tâmega (CIMAT) e Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega (ADRAT).