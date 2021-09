Partido Socialista e Independentes preencheram mapa das freguesias de Vila Real

O Partido Socialista (PS) e os movimentos independentes, apoiados pelo PS, venceram, por maioria, nas freguesias do concelho de Vila Real. De entre os vencedores, são de destacar Alberto Mota (PS), Paula Teixeira (PS) e Paulo Ferreira (PS), as novas caras de Mateus, de Parada de Cunhos e da União de Freguesias de Nogueira e Ermida, respetivamente.

Em Abaças, o vencedor foi Filipe Brigas (PS) com 72,98% (524 votos); em Andrães, foi Jorge Alves (PS) com 54,24% (563 votos); em Arroios, Ivo Moreira (Independente), com 64,17% (462 votos); na Campeã, Jorge Maio (PS) com 71,84% (673 votos); em Folhadela, Manuel Libório (PS) com 50,36% (635 votos); em Guiães, Paulo Correia (PS) com 48,56% (186 votos); em Lordelo, José Gomes (Independente) com 64,87% (1117 votos); em Mateus, Alberto Mota (PS) com 50,37% (941 votos); em Mondrões, Félix Touças (PS) com 66,67% (432 votos); em Parada de Cunhos, Paula Teixeira (PS), com 37,68% (393 votos); em Torgueda, José Costa (PS) com 74,29% (760 votos); na União de Freguesias (UF) de Adoufe e Vilarinho da Samardã, Carlos Pitrez (PS) com 53,35% (900 votos); na UF de Borbela e Lamas de Olo, José Sousa (PS) com 57,53% (844 votos); na UF de Constantim e Vale Nogueiras, Francisco Nogueira (PS) com 36,35% (418 votos); na UF de Mouçós e Lamares, Hélder Afonso (PS) com 64,65% (1421 votos); na UF de Pena, Quintã e Vila Cova, Adília Clemente (Independente), com 84,89% (455 votos); na UF de São Tomé do Castelo e Justes, Francisco Coutinho (Independente) com 60,33% (476 votos); em Vila Marim, Sandra Marcelino (PS) com 59,81% (710 votos) e, por fim, em Vila Real, Francisco Rocha (PS) com 50,55% (4486 votos).