Passadeiras de flores enfeitam ruas de Ribeira de Pena no Corpo de Deus

Ontem assinalou-se o Corpo de Deus, um feriado nacional religioso que se celebra na segunda quinta-feira a seguir ao Domingo de Pentecostes, 60 dias depois da Páscoa.

Uma data repleta de simbolismo, que tem como fim celebrar o mistério da Eucaristia, o sacramento em que os fiéis recebem o corpo e sangue de Jesus Cristo.

Em Ribeira de Pena mantém-se a tradição com as passadeiras de flores pelas ruas da vila, que resultam do trabalho coletivo dos moradores que se reúnem para a elaboração destas verdadeiras obras de arte