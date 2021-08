Passaporte Douro disponível no Posto de Turismo de Mesão Frio

A partir de agora, tem mais um motivo para palmilhar o Douro de lés-a-lés, descobrir e desfrutar deste vastíssimo território, património mundial da UNESCO. Numa iniciativa dinamizada pela CIM Douro e com o objetivo de promover o Turismo da região, surge o Passaporte Douro, um convite à descoberta de 76 pontos de interesse dos 19 Municípios que a integram. Do Passaporte Douro constam quatro pontos de interesse indicados por cada município.

À passagem por Mesão Frio, os visitantes poderão adquirir o Passaporte Douro no Posto de Turismo, pelo valor simbólico de 1 euro e visitar os quatro pontos de interesse associados: o Miradouro do Imaginário, o Miradouro de São Silvestre, o Claustro do Convento de São Francisco e o Centro Interpretativo do Barco Rabelo (CIBAR), carimbando o seu passaporte, no final de cada visita, no Posto de Turismo de Mesão Frio e, no caso do CIBAR, no próprio local.

Quando o turista completar o itinerário do Passaporte e reunir todos os carimbos, que atestam a sua passagem pelos pontos de interesse, receberá um certificado de excelência e uma oferta exclusiva do Instituto do Vinho do Douro e Porto (IVDP).Para auxiliar os visitantes, está disponível uma aplicação que contém vídeos promocionais de cada ponto de interesse. A validade do Passaporte é de 2 anos e qualquer visitante ou munícipe poderá adquiri-lo.