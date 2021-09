Passaporte Douro já disponível no Porto Welcome Center

A partir de agora já pode levantar o Passaporte Douro nas Loja Interativas Porto Welcome Center, na Praça Almeida Garrett, n.27, 4000-069 Porto e na Loja do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, em Pedras Rubras, na Maia.

“Descubra e viva uma experiência única!” é o slogan desta iniciativa, que é um convite à descoberta dos 19 concelhos que integram a Comunidade Intermunicipal do Douro e que conta com a parceria do Turismo do Porto e Norte de Portugal E.R. ( TPNP) e do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP).

A ideia central deste projeto é que os visitantes do Douro carimbem o Passaporte aquando da passagem pelos 76 pontos de interesse eleitos pelos 19 municípios da CIMDOURO e, quando completarem a sua “viagem” pelo território, receberão um certificado de excelência e uma oferta exclusiva do Instituto do Vinho do Douro e Porto.

Para auxiliar os visitantes, está disponível uma aplicação que contém vídeos promocionais dos pontos de interesse de cada município.

Numa ação que visa impulsionar o turismo no Douro depois do longo período de quase estagnação provocado pela pandemia da Covid-19, o Passaporte Douro, pode ser obtido nas lojas interativas de turismo dos municípios da CIMDOURO e agora também no Porto, nomeadamente no Welcome Center do Turismo do Porto e Norte, junto à Estação de S. Bento, e na Loja do Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

Por isso, aqui fica o convite para que visite o Douro. Siga as propostas que lhe fazemos no Passaporte Douro e deixe-se encantar por este território Património da Humanidade.