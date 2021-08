Passeio assinala Dia dos Avós na Misericórdia de Lamego

Com o objetivo de exaltar o papel dos avós no seio familiar, muitas vezes o suporte afetivo de pais e filhos, o Lar de Idosos de Arneirós celebrou o Dia Mundial dos Avós com a realização de um passeio à Piscina Fluvial de Várzea da Serra, um espaço agradável situado a escassos metros da nascente do rio Varosa. Ao assinalar esta efeméride, a Santa Casa da Misericórdia de Lamego pretendeu festejar a experiência de vida e o valor da sabedoria dos seus idosos.

Beneficiando do bom tempo que se fez sentir, os utentes aproveitaram em pleno o contacto com a natureza em estado puro e chegaram mesmo a refrescar-se nas águas puras e cristalinas que dão vida àquele vale.

Antes do regresso à cidade de Lamego, ainda houve tempo para o grupo saborear um lanche-convívio ao ar livre e manifestar a sua alegria por este dia dedicado a todos aqueles que assumem um papel central na sociedade e uma influência decisiva na educação e no desenvolvimento dos netos.