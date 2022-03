Passeio de BTT pelo Reino Maravilhoso aconteceu ontem no Município de Sabrosa

O Município de Sabrosa, e a AllBikeExperience, organizaram ontem o I Passeio de BTT pelo Reino Maravilhoso, que contou com 290 inscrições, 150 no passeio de BTT e 140 pessoas na Caminhada, que fizeram, desde logo, deste evento um sucesso.

O dia ficou marcado pelos percursos desafiantes, com trilhos certamente inesquecíveis, pelas deslumbrantes paisagens que os percursos contemplaram, pela gastronomia da região servida aos presentes, animação e o convívio entre todos.

A Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, que participou na caminhada e deu a partida para as duas modalidades, destacou a importância do momento, realçando a grande alegria sentida depois de dois anos privados de convívio e atividades entre todos, impossíveis devido à COVID-19.

O Município de Sabrosa presta o seu agradecimento a todas as entidades envolvidas para a realização do evento, das quais, a GNR, os Bombeiros Voluntários de Sabrosa e Provesende, as Juntas de Freguesia, instituições e associações do concelho que ajudaram e contribuíram para o sucesso deste dia.

A todos os participantes agradece pela boa disposição, participação e pelo contributo, uma vez que parte do valor da inscrição reverteu para a Liga Portuguesa Contra o Cancro – NRN.