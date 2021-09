Paulo Silva (PS) eleito presidente da Câmara de Mesão Frio

Paulo Silva, candidato do Partido Socialista (PS) às Eleições Autárquicas 2021, realizadas dia 26 de setembro, foi eleito presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio.

O PS conquistou, neste concelho, 48,63 % da votação, com 1.258 votos, seguido do movimento independente “Mais Mesão Frio”, com 32,55 % e 842 votos. O PS elege, assim, três vereadores e o movimento independente elege dois.

Em terceiro lugar surge a candidatura do PSD/CDS-PP, encabeçada por António Teixeira, com 14,15 % e 366 votos, seguido da CDU com 1,16 %30 votos.

A abstenção foi de cerca de 29%.