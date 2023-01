Paulo Subtil apela à mudança de rumo da Ordem dos Médicos no distrito

Lista M, candidata aos órgãos distritais de Vila Real da Ordem dos Médicos, é encabeçada por Paulo Subtil e Nelson Barros, do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD).

Vão decorrer, entre 10 e 19 de janeiro, as eleições para os órgãos distritais e regionais da Ordem dos Médicos. Um grupo de médicos do distrito de Vila Real, encabeçado pelo internista do Hospital de Vila Real, Paulo Subtil, e Nelson Barros, intensivista e Diretor do Internato Médico do CHTMAD, decidiu concorrer aos órgãos distritais da Sub-região de Vila Real por achar imperativo “a mudança de rumo que a Ordem dos Médicos exige, face à conjuntura atual e aos desafios que se avizinham”.

“Foi constituída uma equipa jovem e ambiciosa cuja missão principal passa por reforçar o papel da Ordem dos Médicos na profissão e na sociedade, na defesa intransigente dos direitos dos utentes do Serviço Nacional de Saúde, numa Medicina de excelência, e no respeito entre pares ao longo de toda a carreira”, referiu Paulo Subtil.

A candidatura da Lista M apresenta, assim, um plano de ação baseado em três eixos estratégicos, que passam por aproximar a Ordem dos Médicos, levar a Ordem “para lá da medicina” e investir na formação dos profissionais.

Algumas das ações propostas envolvem dinamizar a Casa do Médico de Vila Real, situada na sede da Delegação de Vila Real da Ordem dos Médicos, que será um lugar de encontro e de partilha de todos os médicos do distrito. Além disso, a candidatura propõe-se diminuir o hiato geracional entre profissionais, bem presente na região, e apoiar os jovens médicos, quer em formação, quer em início de carreira, através de um Gabinete de Apoio.

De referir, por fim, que a Lista M, encabeçada por Paulo Subtil, candidata à Sub-região de Vila Real, está integrada numa candidatura, designada “Mudança com Norte”, aos órgãos regionais da Secção Regional Norte, liderada pelo neuro-pediatra Miguel Leão.