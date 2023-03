Pavilhão de Desportos de Vila Real recebe o Gym for Life Regional 2023

Decorrerá no próximo sábado, 18 de março, no Pavilhão dos Desportos de Vila Real, o Gym for Life Regional 2023, uma iniciativa organizada pela Associação de Ginástica do Douro e Dão (AGD2), em parceria com o Município de Vila Real.

O Gym for Life Regional 2023 é um evento de Ginástica para Todos que consiste num concurso em que os grupos participantes apresentam os seus trabalhos com a duração máxima de cinco minutos sendo observados e avaliados por um grupo de personalidades convidadas.

As apresentações serão observadas/avaliadas segundo os seguintes critérios: – Entretenimento; – Impressão geral; – Inovação, Originalidade e variedade; – Técnica (qualidade e segurança). Os grupos serão classificados em três menções: Ouro, Prata ou Bronze. Este evento acolhe, também, Classes de Formação, Representação e Grupos Equipa de Desporto Escolar, que não serão avaliados.

O Gym for Life Regional 2023 realiza-se, sensivelmente, um mês antes do Gym for Life Portugal, que terá lugar no Pavilhão Municipal Torre da Marinha, Arrentela – Seixal, nos dias 22, 23 e 25 de abril, acabando por ser um excelente momento para os clubes aferirem o trabalho realizado desde o início da época.

Embora o Evento Regional não confira apuramento, uma vez que a participação no Evento Nacional é livre, como se realiza de acordo com as normas e regulamentos do Gym for Life Portugal, as classes que serão avaliadas terão um feedback do júri que será muito útil para afinarem alguns pormenores para a competição nacional, que será organizada pela Federação de Ginástica de Portugal.

