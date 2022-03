Pavilhão da Diogo Cão vai encerrar para obras de requalificação

No próximo dia 28 de fevereiro, irão ter início as obras de requalificação do Pavilhão da ADCE Diogo Cão. Para o efeito, a zona envolvente ao edifício será totalmente vedada para a instalação do estaleiro de apoio à obra e delimitação de uma área de segurança para a execução dos trabalhos.

Até ao final da presente época desportiva e durante a próxima, 2022/2023, os atletas da ADCE Diogo Cão, nas modalidades de basquetebol e futsal, vão realizar os treinos na sede do Agrupamento de Escolas Diogo Cão (no pavilhão escolar e no recinto exterior, onde está instalada uma tenda), no Pavilhão dos Desportos e no Pavilhão da Escola Morgado de Mateus.

A vedação para a realização das obras será colocada no final do dia 27 de fevereiro, sendo proibido o estacionamento em toda a área envolvente ao Edifício. Na Rua Diogo Dias Ferreira será proibido o estacionamento longitudinal junto ao Pavilhão, para permitir a circulação automóvel nos dois sentidos.