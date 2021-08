Pavilhão Gimnodesportivo de Santa Marta de Penaguião disponível durante o mês de agosto

O Pavilhão Gimnodesportivo é uma infraestrutura que se presta à realização das mais diversas atividades pelos mais variados utilizadores, funcionando como zona de lazer e ocupação de tempos livres, através da prática de atividades desportivas.

Depois de um período de confinamento que privou os amantes da prática das modalidades desportivas, nomeadamente as de grupo, o Município de Santa Marta de Penaguião decidiu continuar a disponibilizar o Pavilhão Gimnodesportivo durante o mês de agosto, para que todos possam usufruir de mais uma forma de combater a sedentariedade e o isolamento que a COVID nos impôs.

Desta forma, os interessados poderão efetuar as reservas do espaço municipal no Gabinete de Apoio ao Munícipe e/ou através do 254 810 130.

Que não fiquem nunca esquecidas ou descuradas as normas de segurança impostas pela DGS.