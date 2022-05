Pavilhão Multiusos acolheu Torneio Kung Fu Guerreiro Galaico

O Pavilhão Multiusos de Boticas foi palco no passado sábado, dia 30 de abril, do Torneio Kung Fu Guerreiro Galaico, organizado pelo Clube Kung Fu Boticas, com o apoio da Câmara Municipal de Boticas e da Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas (FPAMC).

O encontro reuniu alguns dos melhores praticantes de Artes Marciais Chinesas, nomeadamente das disciplinas de Tao Lu e Tai Chi, onde disputaram os títulos nacionais de veteranos.

Foram também disputados os títulos nacionais de Sanda, destacando-se o excelente resultado do atleta do Clube Kung Fu Boticas, Telmo Marinho, que se sagrou campeão nacional, no escalão 80kg Seniores Masculinos, ao vencer o campeão em título, Diogo Rodrigues.

Também a atleta botiquense Cláudia Pires esteve em destaque no torneio ao sagrar-se vencedora nacional na disciplina de Sanda.

A 2ª edição do Torneio Kung Fu Guerreiro Galaico contou com a participação de mais de três dezenas de atletas representantes de vários clubes e associações, entre elas, Artes Marciais Yang, Choy Li Fut (Porto), Xuan Wu (Lisboa), Artes Marciais Yang Portugal (Lisboa), G-zero (Porto), Associação Pancrácio (Alijó), Artes Marciais de Ribeira de Pena e Clube e Kung Fu de Vilarinho (Mondim de Bastos).

De referir ainda que o conselho de arbitragem da FPAMC convocou as botiquenses Ana Carina Ferreira e Beatriz Barja para ajuizarem alguns combates.

A cerimónia de abertura contou, entre outros, com a presença da vereadora da Câmara Municipal de Boticas, Isabel Torres.

GC CM de Boticas