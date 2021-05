Pedras quer levar consumidores a repetir a viagem das suas vidas

No âmbito da celebração dos 150 anos de Pedras, a marca promove, a partir de hoje, uma iniciativa que vai permitir aos consumidores repetirem a viagem da sua vida e voltarem a desfrutar das experiências que mais os marcaram nesse destino. Contemplar a mesma paisagem, acordar com o mesmo sol e passear pelos mesmos trilhos vai voltar a ser possível através do novo passatempo que já está a decorrer no Instagram de Pedras, até ao dia 31 de maio.

Para participar na “A Viagem da Tua Vida”, cada consumidor tem de mostrar no seu Instagram, através de vídeo ou imagens, porque é que “aquela” viagem, seja em Portugal ou no estrangeiro, é considerada inesquecível e merece ser repetida. A temática dessa viagem deve estar relacionada com a Natureza e a participação só é válida se for utilizada a hashtag #PedrasAViagemDaTuaVida e for feito o tag a @aguadaspedras. Com a ajuda de João Amorim (@followthesuntravel), conhecido influenciador de viagens, todas as candidaturas vão ser avaliadas por um júri e serão selecionadas as três melhores propostas. No final, cabe ao público escolher o consumidor que merece ganhar a viagem dos seus sonhos.

O grande vencedor poderá usufruir novamente de uma viagem até ao seu destino de eleição juntamente com outra pessoa à sua escolha, assim que estejam reunidas as condições à realização da viagem, considerando a atual situação epidemiológica. Os restantes dois finalistas poderão desfrutar de uma estadia VIP para duas pessoas no Pedras Salgadas SPA & Nature Park, onde se encontra a origem da água das Pedras e se inicia toda a sua história.

A ação “A Viagem da Tua Vida” é inspirada no percurso da água das Pedras que se repete há mais de um século: começa nas nuvens até formar-se nas profundezas da região de Trás-os-Montes, o que lhe confere as suas características únicas e o gás 100% natural, saindo assim da fonte até chegar ao consumidor. Pedras reforça esta proximidade à Natureza no filme que acompanha o passatempo que já pode ser visto nas redes sociais da marca.

Desde 1871 que Pedras faz parte da vida dos portugueses, quando foi anunciada, oficialmente, a excelência desta água. Recorde-se que no âmbito da comemoração dos seus 150 anos, a marca já lançou uma edição limitada e ao longo de 2021 vai continuar a surpreender os consumidores.

