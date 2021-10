Pedro Abrunhosa na Semana de Integração da UTAD

A pensar nos novos estudantes, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) promove, entre 4 e 7 de outubro, a Semana de Integração. Depois da sessão de boas-vindas proferida pelo reitor da academia transmontana, será a vez do músico Pedro Abrunhosa usar da palavra.

O programa da Semana de Integração inclui ainda sessões informativas sobre os cursos e as cinco Escolas da UTAD, um concerto solidário com as tunas académicas, uma dádiva de sangue e várias atividades recreativas.

A 6 de outubro, pelas 16h, o reitor Emídio Gomes dará as boas-vindas aos novos estudantes, numa sessão que terá lugar na Aula Magna. Seguir-se-á uma intervenção sobre aspetos fundamentais da importância das universidades, no presente e no futuro, e os aspetos motivacionais dos jovens em tempos de pós-pandemia, por Pedro Abrunhosa.

Copromovida pela Associação Académica da UTAD (AAUTAD), a Semana de Integração arranca a 4 de outubro, com visitas guiadas às respetivas escolas e encontros com os Alumni. À noite, na Avenida Carvalho Araújo, em Vila Real, terá lugar um concerto de tunas académicas, com recolha de bens alimentares. Para o dia 5, está preparada uma prova pedestre de orientação para que os novos estudantes possam conhecer o campus e a cidade. Durante toda a semana, decorrerá uma dádiva de sangue.