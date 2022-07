Pedro Alves e Manuel Fernandes Jr. imparáveis em Vila Real

No derradeiro dia de corridas no Circuito Internacional de Vila Real, a festa é sempre especial. As bancadas enchem-se de público caloroso e todas as corridas do dia são mais animadas, fruto de uma incrível moldura humana que não arreda pé e que apoia, de início ao fim, os pilotos em pista. A segunda corrida do Kia GT Cup realizou-se esta manhã e, como já ontem tinha acontecido, Pedro Alves e Manuel Fernandes Jr. venceram, reforçando a liderança na Kia Ceed GT Cup e Kia Picanto GT Cup, respetivamente.

Se a primeira corrida, disputada ontem, tinha sido incrivelmente disputada com vários pilotos a espreitar uma oportunidade de ultrapassagem que, em Vila Real, é sempre uma tarefa árdua, a corrida de hoje foi ainda mais arrebatadora e palpitante. Pedro Alves (Pedro Alves Racing), ao volante de Kia Ceed GT, começou bem, segurando a dianteira do pelotão no final da primeira volta, ainda que seguido de muito perto por Francisco Carvalho (CRM Motorsport). Pedro Pinto (Be Fast Motorsport) segurava a sua terceira posição, enquanto Pompeu Simões (Speedy Motorsport) e Vasco Oliveira (MG Competição) animaram a luta inicial entre os Ceed, com várias ultrapassagens e troca de posições. Infelizmente, Vasco Oliveira acabaria por ser forçado a abandonar no decorrer da segunda volta.

Daqui em diante, e com a luta mais intensa em pista, durante 8 voltas, a ser disputada entre os dois primeiros da classificação, assistiu-se a um excelente espetáculo, com diversas tentativas de Francisco Carvalho em reduzir a distância para Pedro Alves. Apesar de não ter tido sucesso, Carvalho foi em alguns setores intermédios mais rápido que o líder, registou a volta mais rápida e merece uma nota de destaque pela combatividade que trouxe para a corrida. Pedro Alves venceu pela quarta vez na temporada e sai de Vila Real com a liderança do Kia Ceed GT Cup reforçada. Pedro Pinto garantiu o último lugar do pódio nesta segunda corrida, com Pompeu Simões a garantir a quarto posição. Manuel Moura Teixeira conclui a prova no quinto lugar entre os Kia Ceed GT. “A corrida de hoje, à imagem da de ontem, foi bastante competitiva. O Francisco esteve sempre no meu encalce e fui lutando para me manter na frente da corrida, acabando por ter um pouco mais de sorte nas dobragens onde consegui dilatar um pouco a vantagem. Estou muito satisfeito com o resultado e com o fim-de-semana. No final do mês temos já mais duas corridas, e tendo em conta este início de temporada e as duas vitórias no Estoril e Vila Real, acredito que vamos ao ao Autódromo Internacional do Algarve para lutar pela vitória.”, explicou Pedro Alves.

Na competição mais Picante do país, o Kia Picanto GT Cup, Manuel Fernandes Jr. (Be Fast Motorsport) voltou a superiorizar-se à concorrência. André Regueiro (G2B Motorsport), que partia da segunda posição, deu réplica ao líder do campeonato, mas Fernandes Jr. acabou por segurar a liderança para triunfar pela quarta vez na temporada. Cláudio Pereira (MG Competição) que partiu da quinta posição, foi o piloto em destaque, garantindo um lugar no pódio desta segunda corrida do fim-de-semana, superiorizando-se a Manuel Alves (Veloso Motorsport) que viria a terminar na quarta posição e a Gonçalo Moura (Auto Paraiso da Foz) que terminou na 11.ª posição. Na zona intermédia do pelotão dos Picantos, a luta foi interessente e combativa, com Rafael Antunes (MG Competição) e Tiago Vilela (Speedy Motorsport) a animarem a corrida. O piloto da Speedy Motorsport terminaria na quinta posição, enquanto que o piloto da MG Competição foi forçado a um Drive Thru e perdeu a sua posição em pista para Filipe Seabra (Gianfranco Motorsport). Adérito Marques (CRM Motorsport), Luís Lourenço (CRM Motorsport) e Samuel Teixeira (CRM Motorsport) concluíram a prova na 8.ª, 9.ª e 10.ª posição, respetivamente. “Foi um fim-de-semana de grande alegria onde, a correr em casa, somei mais duas vitórias nesta competição. Hoje liderei a corrida de início ao fim, consegui a volta mais rápida, e estou por isso satisfeito por manter a invencibilidade na competição”, destacou Manuel Fernandes Jr.

Tiago Raposo Magalhães, líder da CRM Motorsport que promove os troféus mais picantes da Velocidade em Portugal, mostra-se também ele satisfeito com este fim-de-semana em Vila Real. “Tivemos duas corridas muito bem disputadas, com muitos pilotos em pista e isso é o mais importante para toda a equipa CRM Motorsport. O público ficou com toda a certeza bem impressionado pela qualidade dos pilotos e máquinas inscritos no Kia GT Cup e agora vamos começar a preparar um fim-de-semana de muita ação, no fim do mês de julho, em Portimão”.

Termina assim mais um Picante fim-de-semana de corridas muita competitivas em pista. O próximo desafio do Kia GT Cup realiza-se já no final do mês de Julho, com a realização da terceira ronda da competição no Autódromo Internacional de Portimão, no Algarve, nos dias 30 e 31.