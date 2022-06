Pedro Duarte em conferência no Regia Douro Park sobre o impacto das novas tecnologias

No próximo dia 8 de junho, pelas 17h00, o Regia Douro Park, Parque de Ciência e Tecnologia, em Vila Real, acolherá a terceira sessão do Regia Networking Sessions com uma conferência subordinada ao tema “O impacto das novas tecnologias e da IA no futuro do mercado de trabalho”.

O orador convidado é Pedro Duarte. Doutorado em “Estudos de Desenvolvimento” pelo ISEG – Universidade de Lisboa e MBA pela Católica Porto Business School, com Mestrado em “Economia Internacional e Estudos Europeus” pelo ISEG – Universidade de Lisboa e Licenciatura em Direito pela Universidade Católica.

É Auditor de Defesa Nacional, tendo concluído o Programa de “Cibersegurança e Gestão de Crises do Ciberespaço”, no Instituto de Defesa Nacional.

Pedro Duarte lidera o Departamento de “Corporate, External & Legal Affairs” da Microsoft Portugal desde junho de 2011 e integra o European Government Affairs Team na Microsoft.

Foi membro eleito do Parlamento Português (1999-2011), membro da Assembleia Parlamentar da NATO e Secretário de Estado da Juventude no XVI Governo Constitucional.

É Presidente da Assembleia Geral da ASSOFT (Associação Portuguesa de Software), membro da Direção da Câmara de Comércio Americana em Portugal e, desde janeiro de 2018, preside ao Conselho Estratégico da Economia Digital da CIP (Confederação da Indústria Portuguesa).

Pedro Duarte é ainda membro do painel de comentadores do programa semanal “O Outro Lado”, na RTP3, colaborando regularmente com artigos de opinião em diferentes media nacionais sobre temas específicos.