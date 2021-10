Pedro Eiras recebeu Prémio de Poesia António Cabral

Pedro Eiras recebeu o prémio de poesia António Cabral 2021 pela obra “Inferno”, durante o Encontro de Escritores Trasmontanos e Alto-durienses, realizado pelo Grémio Literário Vila-realense, no passado sábado, no Grande Auditório do Teatro Municipal. O prémio, atribuído bienalmente, foi instituído em 2010 pela Câmara Municipal de Vila Real.

Concorreram este prémio mais de sessenta obras. O júri, constituído por Isabel Alves e José Eduardo Reis, professores do Departamento de Letras da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), e pela escritora Maria Hercília Agarez, escolheu, por unanimidade, esta obra, primeira de um tríptico que revisita a obra de Dante Alighieri, considerando, entre outros argumentos, que “ é uma experiência poética fortemente original e inventiva, uma obra onde confluem registos discursivos de várias proveniências — erudito, prosaico, metafísico, literário — para retratar o falível, vulnerável e destrutivo potencial da mente e da ação humanas. Por um diálogo subtilmente apaixonante com a obra de Dante Inferno é uma viagem às múltiplas danações que afligem o ser humano nas primeiras décadas do século XXI. Nunca se acomodando a um registo ou a uma forma regular muito menos a um simulacro estrófico da Divina Comédia, o poeta Pedro Eiras desce ao reino das sombras para, deambulando pela desordem, incúria e fracasso representar o tempo presente em imagens de vazios espiritual e cegueira involuntária. Não ver não nos torna inocentes, porque devíamos ver o que não vemos e não vemos o que vemos”.

(…)

Ribeiro Aires