Pedro Silva Pereira reeleito vice-presidente do Parlamento Europeu

O eurodeputado português Pedro Silva Pereira, natural do concelho de Alijó, que integra a Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D), foi reeleito vice-presidente do Parlamento Europeu, na primeira volta da eleição dos 14 vice-presidentes para a segunda metade da legislatura, até 2024, realizada em Estrasburgo, França. À sua frente, ficaram o austríaco Othmar Karas e a italiana Pina Picierno.

O eurodeputado português Pedro Silva Pereira foi eleito terça-feira em terceiro lugar como vice-Presidente do Parlamento Europeu (PE), cargo partilhado com outros 14 eurodeputados, com 517 votos dos 691 eurodeputados que participaram no sufrágio.

O socialista foi eleito pela primeira vez deputado ao PE em 2014 e foi reeleito para um segundo mandato nas eleições europeias de 2019. Era, desde então, segundo vice-presidente do PE, sendo responsável, entre outras, pelas pastas do Orçamento, Democracia e Iniciativa da Cidadania Europeia.