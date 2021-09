Pelo 2º ano consecutivo, Mondim de Basto reconhecido como ‘Município Amigo do Desporto’

Foi pelas mãos do Vereador do Pelouro do Desporto, Nuno Lage, que o Município de Mondim de Basto se viu reconhecido, pelo segundo ano consecutivo, como ‘Município Amigo do Desporto’.

A cerimónia de entrega de galardões decorreu no passado dia 1 de setembro, em Matosinhos e juntou vários municípios que partilham esforços na promoção e melhoria de atividades físicas e desportivas, nos seus concelhos. Este galardão é atribuído pela Cidade Social e pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGES), que desenvolvem um programa de boas práticas e de formação para os diferentes agentes desportivos dos Municípios, tendo em vista o incremento ou melhoria das ofertas físicas e desportivas.

Durante este ano, foram já desenvolvidas, no âmbito do protocolo com estas entidades, diversas ações de formação, gratuitas e creditadas pelo IPDJ, dirigidas para todos os residentes e para profissionais que exerçam funções de âmbito desportivo, no nosso concelho. “O Município de Mondim de Basto, reconhecendo as potencialidades naturais do território e o esforço que as diferentes associações desempenham nesta área, assume o compromisso de continuar a trabalhar na promoção da atividade física para todas as faixas etárias da população e na melhoria das condições para a prática de diferentes modalidades”, afirmou a autarquia nas redes sociais.