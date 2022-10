Pelourinho de Mesão Frio classificado como Imóvel de Interesse Público há 29 anos

Situado na Praça do Pelourinho, no centro histórico de Mesão Frio, foi o primeiro símbolo medieval do Poder Local, onde os condenados eram amarrados, pendurados e castigados publicamente. O pelourinho de Mesão Frio foi classificado imóvel de interesse público em 11 de Outubro de 1993.

O reinado de D. Afonso III contribuiu para que a implantação destas estruturas fosse uma constante em todos os concelhos, como símbolo do poder local de julgamento. A partir do século XVI, os pelourinhos serviram, essencialmente, para afixação de editais.Hoje, assinalamos precisamente 29 anos em que o valor cultural de importância nacional deste imóvel passou a ser reconhecido publicamente.