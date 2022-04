Percurso da via sacra nas ruas da cidade de Lamego

Durante as celebrações da Semana Santa, o Município de Lamego convida os fiéis a fazerem o percurso da via sacra pelas ruas da cidade, através do visionamento de belos mupis que recordam o trajeto seguido por Jesus carregando a cruz do Pretório até ao Calvário.



Ao longo de várias estações, que representam os episódios da condenação, suplício e morte de Jesus Cristo, é possível fazer um exercício de reflexão e percorrer mentalmente o trajeto que Jesus percorreu. Uma experiência ímpar e marcante.

GC CM de Lamego