Percursos Naturais do Corgo em Vila Real

Com os Percursos Naturais do Corgo é possível descobrir algumas das belezas naturais de Vila Real, percorrendo os passadiços que nasceram nas margens do Rio Corgo. O percurso está aberto ao público desde novembro de 2021 e estende-se por sensivelmente um quilómetro, entre o Bairro dos Ferreiros e a Vila Velha, contendo uma parte inicial de percursos naturais, com a recuperação de caminhos antigos, e uma segunda parte mais artificializada, com passadiços, tornando acessível um espaço natural de extrema beleza, em pleno coração da cidade.