Performance Artística “Ar-Rasto” no Jardim Botânico da UTAD

Foto: SF UTAD

O projeto “Ar-Rasto” é uma criação artística transdisciplinar, de caráter performativo, manifestada pela conexão entre o humano, a natureza, a máquina e as suas interdependências. No próximo dia 6 de outubro, pelas 18 horas, o Jardim Botânico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) será o palco desta performance artística, que procura circunscrever “um espaço de reflexão sobre a problemática da arte contemporânea com uma poética de criação (re)interpretativa”.

Este projeto, financiado pela Direção-Geral das Artes, é uma criação do núcleo cultural e artístico Limina, um grupo que privilegia a interação e cooperação disciplinares, através da criação, programação, edição, ensino e investigação artísticos.