Performance “beijo” encerra exposição de Albuquerque Mendes com evocação a Vila Real

A 3 de Outubro, pelas 17 horas, Albuquerque Mendes convida o público a assistir à performance “Beijo”, no exterior do Museu da Vila Velha, numa evocação à cidade de Vila Real em que o artista expressa o agradecimento pelo acolhimento à exposição “Albuquerque Mendes: Corpo de Performance”.

“Beijo” é o posfácio da primeira mostra retrospectiva de 50 anos de performance arte em Portugal e inclui uma banda sonora que propõe uma viagem pela expressão e simbolismo de Albuquerque Mendes. A exposição que compilou cinco dezenas de performances do artista, contou com investigação, produção e curadoria de Paula Pinto, reunindo inúmeros materiais audiovisuais de diferentes espólios inéditos que materializaram um inventário da performance como meio de expressão artística daquele que foi um precursor daquela expressão da arte em Portugal nos anos 70.

Albuquerque Mendes cruza a pintura com a colagem, o teatro e a encenação, encurtando a distância entre artista e observador e expandindo as acções da arte para o espaço público, de forma a criar uma intrusão natural em meios sociais arredados da cultura artística. A 3 de Outubro, no Museu da Vila Velha, o artista entrega “Beijo” à cidade de Vila Real.