Peripécia Teatro convida a celebrar o teatro este fim de semana em Vila Real

“Sou eu”, “Futebol” e “13”. São estes os espetáculos que vão subir este fim-de-semana ao palco do Festival Lua Cheia – Arte na Aldeia. A iniciativa, promovida pela Peripécia Teatro, irá levar à aldeia de Benagouro, em Vila Real, as criações de companhias nacionais como Chão de Oliva, Teatro O Bando ou Teatro de Montemuro, indo, desta forma, ao encontro do principal objetivo do Festival: colocar a arte em diálogo com o espaço e a comunidade rural. Desde segunda-feira, já passaram pelo palco do mais recente espaço de criação da companhia cultural, a Sala Peripécia, dois espetáculos de teatro, duas sessões de cinema, uma obra artística e um poema.

No final de cada espetáculo, e com o propósito de aproximar o público dos artistas, decorre um momento de tertúlia, moderado por um elemento da organização do festival. Os espetáculos estão em cena entre hoje e domingo, às 21h30. Os bilhetes podem ser adquiridos online, em www.bol.pt, ou na bilheteira física, no local do festival, uma hora antes do início da sessão.

O bilhete diário tem o custo de cinco euros. Já o passe geral para adultos tem o custo de 25 euros e o de crianças de 20 euros. A edição deste ano conta, ainda, com um serviço de babysitting, no âmbito de uma parceria com a Associação Brincar e com a Associação Cultural e Recreativa Camilo Castelo Branco.

Evento: Festival Lua Cheia – Arte na Aldeia 2022

Local: Centro Cultural e Recreativo de Benagouro, Vila Real

Data: Entre 15 e 17 de julho

Preço: Entre 5 e 25 euros

Horário:

Entre hoje e domingo, às 21h30