Peripécia Teatro e ICNF/Parque Natural do Alvão plantam espécies autóctones

Por: Daniela parente

A Peripécia Teatro e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)/Parque Natural do Alvão assinalaram, no passado dia 7 de dezembro, em Coêdo, o Dia da Floresta Autóctone, o Dia do Voluntariado e o Dia do Solo com plantação de árvores.

Neste dia, os elementos da companhia de teatro Peripécia, através da plantação de espécies autóctones na sua sede, com a ajuda de representantes da cogestão do Parque Natural do Alvão, alertou para necessidade de todos serem “atores” da proteção do ambiente.

“Temos vindo a produzir espetáculos com a temática ambiental. Como artistas, sentimos a necessidade de sensibilizar o público para esta vertente”, referiu Sérgio Agostinho, diretor da companhia de teatro, relembrando que esta não é a primeira vez que o Peripécia “participa em iniciativas do género”.

Foram cerca de 30 arbustos e árvores autóctones, entre eles azevinhos, medronheiros, freixos e pinheiros mansos, que irão crescer no exterior da antiga escola primária de Coêdo, espaço que serve atualmente de sede da Peripécia Teatro.

Do lado da conservação da natureza, a engenheira Isabel Freitas, chefe da Divisão de Cogestão de Áreas Protegidas do ICNF, sublinhou a importância de se “aliar a ciência à arte”. “Para nós, todas as formas são poucas para fazer passar as mensagens importantes, sobretudo agora que estamos a tentar que a gestão da área protegida seja feita em cogestão, envolvendo todas as entidades que são relevantes para o território”.

Através deste tipo de ações, Isabel Freitas relembrou ainda a importância de combater o flagelo dos incêndios, nomeadamente com uma agricultura alternada com floresta.

“O combate começa muito antes. Começa, por exemplo, com uma agricultura alternada com floresta. Era assim antigamente. A aldeia estava protegida e só depois vinha a floresta. Atualmente são necessárias medidas que permitam remunerar esses ecossistemas que são prestados pelos cidadãos”, adiantou.

A representante do ICNF nesta ação, concluiu o discurso sublinhando que faltam políticas que façam com que as pessoas “não vão atrás de dinheiro fácil”, no que à preservação da floresta diz respeito.

De referir que o Dia da Floresta Autóctone, que se comemora a 23 de novembro, recorda a importância de preservar e plantar as espécies que fazem parte do património natural português; o Dia Internacional do Voluntariado, celebrado a 5 de dezembro, tem como objetivo incentivar e valorizar o serviço voluntário; e o Dia Mundial do Solo, que também se assinala a 5 de dezembro, realça a importância de um recurso natural ameaçado, elemento essencial do ecossistema e do bem-estar da humanidade.