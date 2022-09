Peripécia Teatro “serve” HÚÚÚMUS!!! para toda a família

Depois da estreia, em Benagouro, espetáculo vai passar também por Bragança, Fundão, Oliveira de Azeméis, Vila Real e Tondela

“Livremente” inspirada na obra Há um Cabelo na Minha Terra, de Gary Larson, a Peripécia Teatro estreia, no próximo dia 21 de outubro, no Centro Cultural e Recreativo de Benagouro, HÚÚÚMUS!!!. O espetáculo, que estará ainda em cena nos dias 22 e 23, volta a vincar o compromisso da companhia às questões relacionadas com a proteção ambiental, numa criação pensada para toda a família.

HÚÚÚMUS!!! é uma história sobre minhocas, que começa uns centímetros abaixo do chão. Partindo de uma fábula gráfica, o espetáculo pretende realçar a importância das minhocas nos ecossistemas, procurando ainda potenciar a reflexão sobre o pouco valor que, por vezes, é dado aos que desempenham funções vitais na sociedade, como é o caso destes pequenos seres invertebrados. Para a construção do espetáculo, a Peripécia Teatro encontrou uma linguagem teatral que mescla o teatro de absurdo e a manipulação de objetos, apelando à constante imaginação e libertação da criatividade dos espectadores.

Com criação, dramaturgia e direção de José C. Garcia, o espetáculo pode ser visto no Centro Cultural e Recreativo de Benagouro, nos dias 21 (às 21h30), 22 e 23 (às 17h00) de outubro. Depois da estreia, HÚÚÚMUS!!! parte em digressão, chegando, no dia 26 de outubro, ao Teatro Municipal de Bragança para duas récitas (às 17h00 e 21h00). Em novembro, no dia 12, o espetáculo poderá ser visto no auditório A Moagem, no Fundão (horário ainda a definir) e, no dia 26, é apresentado em Oliveira de Azeméis, no Festola, URATE. Já em dezembro, HÚÚÚMUS!!! sobe ao palco do Teatro de Vila Real – nos dias 2 (às 10h00 e 14h30) e dia 3 (16h00) –, podendo ainda ser visto em Tondela, no ACERT (Associação Cultural e Recreativa de Tondela), no dia 10, às 11h00.

Peripécia