Peso da Régua: 280 alunos visitaram espaço da criatividade

Os alunos da E.B. 2,3 do Peso da Régua, que frequentam os 5.º e 6.º anos, foram desafiados a pensar com as mãos. A iniciativa foi do BPI Fundação “laCaixa”, com o apoio da Câmara Municipal do Peso da Régua. De 23 a 25 de fevereiro, 280 alunos tiveram oportunidade para visitar o “Creactivity”, um espaço concebido para despertar a engenhosidade, a destreza e a criatividade das crianças.

O “Creactivity” é um projeto itinerante, promovido pelo BPI Fundação “laCaixa”, com o objetivo de fomentar a conceção de soluções originais para problemas simples. O espaço – um autocarro convertido numa unidade móvel adaptada, dispõe de várias áreas para implementar diferentes habilidades: a ZONA DA MECÂNICA, com espaços de engrenagens, máquinas, berlindes e paintballs; a ZONA DO VENTO, com tubos de vento; a ZONA DA ELETRICIDADE e a ZONA DA LUZ, com o sistema stopmotion. Os alunos participaram em workshops com materiais do quotidiano e com ferramentas de baixa e alta tecnologia para dar vida às suas próprias ideias.

A Câmara Municipal do Peso da Régua agradece a oportunidade ao BPI Fundação “laCaixa”, sublinhando a importância de continuar a dinamizar parcerias, que potenciem os objetivos definidos para a área da Educação, os quais convergem para o ensino de excelência, com oportunidades de aprendizagem plenamente asseguradas, por forma a que as nossas crianças e jovens cresçam felizes.