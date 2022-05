Peso da Régua: abertura oficial da XXIII Feira do Livro do Douro

A abertura oficial da XXIII Feira do Livro do Douro contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, José Manuel Gonçalves, que se congratulou com a realização do evento, depois de dois anos atípicos, que condicionaram a realização da Feira do Livro.

O Autarca sublinhou a diversidade e a qualidade do programa, transversal a diferentes públicos, deixando o convite para que visitem o certame. Aos livreiros deixou uma palavra de agradecimento pelo contributo dado à organização, desejando-lhes sorte para os dias que se seguem.

A apresentação do livro A Noiva Judia, da autoria de Nuno Nepomuceno e o concerto Fado à la carte, protagonista por Patrícia Teixeira completaram o programa da noite de abertura oficial.