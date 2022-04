Peso da Régua: ação de informação sobre inclusão social no Dia da Pessoa Cigana

No Dia Internacional da Pessoa Cigana, o Município do Peso da Régua, através da Rede Social e em co-organização com a EAPN – Núcleo Distrital de Vila Real, dinamizou uma ação de informação subordinada ao tema “Percursos Escolares Inclusivos”. A ação integra a Semana da Interculturalidade, promovida pela EAPN PORTUGAL.

A visualização do documentário Caminhos de Ciganas, estruturado a partir da história de vida de cinco ciganas, cuja trajetória escolar e/ou profissional, tem contribuído para a realização pessoal das mesmas, serviu de mote para o debate centrado na importância da escola como fator de sucesso na integração socioprofissional das comunidades ciganas.

Na sessão de abertura, Eduardo Pinto, Vereador e Presidente do CLAS da Rede Social do Peso da Régua destacou a educação como meio privilegiado para uma atuação eficaz junto das crianças e jovens de etnia cigana. O Autarca sublinhou a importância dos testemunhos dados ao longo da sessão por pessoas de etnia cigana, esperando que os mesmos possam contribuir para minimizar o problema do absentismo escolar.

Catarina Oliveira, técnica da EAPN Portugal | Núcleo Distrital de Vila Real destacou que esta sessão, enquadrada na Semana da Interculturalidade, promovida, desde 2014, pela EAPN Portugal, procura promover o diálogo intercultural, bem como a importância do percurso escolar na vida de cada um.

A ação contou ainda com a presença de Pedro Lopes, Presidente da CPCJ do Peso da Régua; Florbela Silva, Coordenadora Equipa RSI | Santa Casa da Misericórdia; Maria João Louro, Mediadora Municipal e de Maria José Vicente, EAPN Portugal | Núcleo do Porto.

A iniciativa contou também com a parceria da CPCJ do Peso da Régua, da Equipa RSI| NLI e do Programa CLDS 4G.