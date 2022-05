Peso da Régua acolheu o workshop para Diagnóstico Social no âmbito da infância e juventude

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Peso da Régua (CPCJ), em parceria com o Município de Peso da Régua, através da Rede Social e do CLDS 4G, promoveu hoje, no Auditório Municipal, o workshop world café, dinamizado pelo núcleo distrital de Vila Real da Rede Europeia Anti Pobreza (EAPN).

Este workshop de metodologia participativa centrou-se em auscultar as entidades com competência em matéria de infância e juventude, que atuam no território do Peso da Régua, de forma a contribuírem para a definição do Plano Estratégico Local de Promoção e Proteção das Crianças e Jovens do Peso da Régua, no âmbito do Projeto Adélia. A iniciativa contou a presença de cerca de trinta entidades com competência na área.

Eduardo Pinto, Vereador e Presidente do Conselho Local de Ação do Peso da Régua fez a abertura da sessão, agradecendo a presença e os contributos de todos ao longo de um dia de profícuo trabalho.

Pedro Lopes, Presidente da CPCJ enquadrou os objetivos do projeto Adélia e destacou a importância da participação dos parceiros na definição de uma estratégia comum, capaz de acautelar os interesses das crianças e jovens do concelho.

Catarina Oliveira, Técnica do núcleo distrital de Vila Real da EAPN e dinamizadora do workshop, destacou que a sessão teve como objetivo trabalhar os eixos de intervenção prioritária, no seguimento dos documentos de planeamento estratégicos já aprovados, nomeadamente o Diagnóstico Social.

Desta forma, foi dado um passo em frente na consolidação das respostas existentes, por forma a ampliar a capacidade de intervenção das entidades com competência em matéria de infância e juventude.