Peso da Régua adere programa de formação para reativar o turismo

O Município do Peso da Régua aderiu ao Programa de Formação Mais Próxima, promovido no âmbito do Plano Reativar o Turismo – Construir o Futuro, com o objetivo de capacitar, massivamente, os colaboradores do setor, de uma forma mais próxima e de acordo com as metodologias utilizadas ao longo do último ano: formação digital e presencial, com conteúdos adaptados às necessidades de futuro do setor, ao longo de todo o território nacional e adaptada à diversidade das empresas de turismo.

A cerimónia de lançamento deste Plano contou com a presença de Rui Teixeira, Vereador da Câmara Municipal do Peso da Régua, tendo sido presidida por Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo. O Município do Peso da Régua considera que o turismo é um setor prioritário para a estratégia de desenvolvimento do concelho, reconhecendo na estratégia definida pelo Governo uma oportunidade importante para a recuperação do sector.

Fonte: CM Peso da Régua