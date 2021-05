Peso da Régua: adjudicada a reabilitação do Bairro da Azenha

José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, assinou esta manhã a adjudicação da obra de reabilitação do Bairro da Azenha, no valor de cerca de 826 mil euros.

A reabilitação do Bairro da Azenha completa a intervenção global nos Bairros propriedade da Câmara Municipal do Peso da Régua, com vista ao aumento da eficiência energética.

Em curso estão as obras de reabilitação do Bairro Junta Autónoma de Estradas e do Bairro Av. ª Diocese de Vila Real.

As intervenções nos três Bairros assentam no tratamento das envolventes dos edifícios com o objetivo de melhorar o desempenho energético. A conclusão destas obras traduzir-se-ão na diminuição dos consumos de energia e no aumento do conforto das pessoas que aí residem.

As pessoas estão no centro das políticas definidas pelo Executivo Municipal para o concelho do Peso da Régua, com o grande objetivo de garantir maior qualidade de vida a quem aqui reside.