Peso da Régua aprova parceria para a gestão e promoção da ecovia internacional do Tâmega e Corgo

A Assembleia Municipal do Peso da Régua aprovou ontem, por maioria, o acordo de parceria para a gestão e promoção da ecovia internacional do Tâmega e Corgo, entre os Municípios de Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, Vila Real, Vila Pouca de Aguiar e Chaves.

O espaço-canal das antigas Linhas do Corgo e Tâmega permitirá aos Municípios, numa perspetiva de coesão territorial do interior, a criação de uma ecovia, potenciadora do território, numa perspetiva nacional e internacional, capaz de promover a identidade conjunta e diferenciadora dos cinco territórios. Uma ecovia deste nível, para além da requalificação e reabilitação do espaço público, potenciará a prática de atividades de recreio e lazer, aproveitando os recursos turísticos da região associados ao turismo de natureza.