Peso da Régua apurou alunos finalistas do Concurso Nacional de Leitura

A fase municipal do Concurso de Leitura realizou-se, esta tarde, no Auditório Municipal do Peso da Régua. Joana Assembleia, Joana Gouveia e Margarida Valente são as alunas do ensino secundário que irão disputar a fase intermunicipal. A estas alunas juntam-se Francisca Alves, Maria da Costa Ferreira e Matilde Sales do 1.º ciclo; Tomás Peixoto; Francisco Teixeira e Constança Teixeira do 2.º ciclo e Gonçalo Ferreira, Carolina Rodrigues e Lisando Pereira do 3.º ciclo.

A fase intermunicipal da CIM DOURO decorrerá a 22 de abril, no Auditório Municipal do Peso da Régua, com o objetivo de apurar dois alunos por ciclo de ensino para a fase final do concurso, agendada para 4 de junho.

A Câmara Municipal do Peso da Régua felicita todos os alunos que participaram nas diferentes fases do Concurso e deseja sorte a todos os representes do concelho na fase intermunicipal, na expetativa de que Peso da Régua possa, igualmente, estar representado na fase nacional.