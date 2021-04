Peso da Régua assinalou o 47.º aniversário da “Revolução de Abril”

O programa teve início com o hastear da bandeira, no Largo 25 de abril, seguido de hastear da bandeira, na Praça do Município. A sessão comemorativa foi presidida por Artur Andrade, Presidente da Assembleia Municipal do Peso da Régua e teve como orador convidado o Professor Eduardo Natividade. Artur Andrade elogiou a liberdade, num ano de restrições, sublinhando que numa hierarquia de prioridades, o direito à vida é absoluto. O Presidente da Assembleia Municipal do Peso da Régua relembrou as conquistas de abril, colocando o enfoque no Poder Local, no Sistema Nacional de Saúde, na democratização do acesso ao Ensino e à União Europeia, estabelecendo uma relação direta entre cada uma destas conquistas e as exigências impostas pela pandemia. Eduardo Natividade fez uma abordagem do tema Habitação em Portugal: passado, presente e os desafios do futuro, num contributo importante para uma planificação do que poderão ser os territórios. José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, sublinhou a importância da habitação na estratégia de trabalho do Executivo Municipal, apontando esta área como prioritária para o desenvolvimento do concelho.

Considerando as exigências impostas pela pandemia, o Presidente da Câmara Municipal agradeceu o empenho de todos os que se têm mantido na luta contra a Covid-19. Neste agradecimento juntou as Instituições de Solidariedade Social e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Peso da Régua.