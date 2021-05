Peso da Régua assinou consórcio para requalificação das Termas de Caldas do Moledo

Foi assinado esta manhã o contrato de consórcio entre a Câmara Municipal do Peso da Régua e o Turismo do Porto e Norte de Portugal, com vista à requalificação e gestão do Complexo Termal de Caldas do Modelo. A cerimónia foi presidida pela Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

Luís Pedro Martins, Presidente da Entidade do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) referiu-se ao dia de hoje como um dia feliz para o território. O Presidente da TPNP referiu-se a Caldas do Moledo como um espaço de referência termal, que o entendimento alcançado com a Câmara Municipal do Peso da Régua permitirá requalificar, sob a perspetiva de um serviço multifacetado.

José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, destacou a requalificação do Complexo Termal de Caldas do Moledo como um projetor unificador. Nas palavras do Autarca abrimo-nos ao Mundo e está na hora de o Mundo vir descobrir o que temos de melhor para oferecer. O Presidente da CM Peso da Régua destacou a relação umbilical que o Complexo Termal tem com o Município, numa importância que justifica o trabalho e o empenho absoluto em consolidar a parceria com o TPNP, no sentido de avançar com a requalificação do património.

José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, prevê que a obra de recuperação do Balneário Termal das Caldas do Moledo tenha início dentro de um mês e meio.

O dia tornou-se ainda mais especial com a informação de que a Câmara Municipal do Peso da Régua aprovou a abertura de procedimento de concurso para a reabilitação do Hotel Vilhena, em Caldas do Moledo, num investimento previsto na ordem dos 860 mil euros.

O Autarca aproveitou ainda a presença da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, para sublinhar a importância do Douro na economia nacional.

Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo, referiu-se a este dia como um momento emblemático, que reflete o esforço das partes ativas neste processo e o entendimento, traduzido num compromisso de diálogo, capaz de desconfinar a ambição sempre com o propósito de fazer mais e melhor pelos territórios.

Após a cerimónia de assinatura do contrato de consórcio entre a Câmara Municipal do Peso da Régua e o Turismo do Porto e Norte de Portugal, a Secretária de Estado do Turismo visitou a Adega da Quinta da Vacaria, a qual, conjuntamente com o Hotel 5*, integra um empreendimento turístico relevante para o Douro e para o País.