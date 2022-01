Peso da Régua atribui 58 bolsas de estudo a alunos do ensino superior

A Câmara Municipal do Peso da Régua aprovou a atribuição de 58 bolsas de estudo a alunos do ensino superior, num investimento de 43 mil euros na educação. Este é um apoio direto a jovens reguenses, que frequentam o ensino superior, com recursos financeiros limitados.

No ano letivo 2020/21, a Câmara Municipal reforçou a ação social escolar, tendo passado de 15 para 44 as bolsas de estudo atribuídas. No ano letivo 2021/22, a Autarquia renovou o compromisso com as famílias, dando amplitude ainda maior à ação social escolar, passando para 58 os alunos beneficiários das bolsas de estudo. A atribuição das bolsas foi feita com base no Indexante dos Apoios Sociais (IAS) de 2021.

Esta decisão resultou da vontade de querer fazer mais pelas famílias reguenses, concretamente pelos jovens estudantes e reflete o trabalho desenvolvido em torno do ensino enquanto prioridade estratégica.

GC CMPR