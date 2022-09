Peso da Régua: atribuição de cadernos de atividades a alunos do 1º Ciclo

Pelo sétimo ano consecutivo, a Câmara Municipal do Peso da Régua vai oferecer os cadernos de atividades a todos os alunos do 1º CEB que frequentam os Centros Escolares da Alameda e das Alagoas.

Os cadernos de atividades serão entregues no primeiro dia de aulas, pelas professoras titulares das respetivas turmas de cada estabelecimento de ensino. Para além de reforçar o apoio às famílias, esta medida é imprescindível para a promoção da igualdade de oportunidades no acesso à educação e impulsionadora do sucesso escolar de todos os alunos.