Peso da Régua: autarquia reforça contentores do lixo

A Câmara Municipal do Peso da Régua iniciou hoje a distribuição pelas freguesias do concelho de 200 contentores para a colocação de lixo indiferenciado. Esta medida reforça a distribuição feita em junho do ano passado. À semelhança desses contentores, estes também dispõem de um pedal, no intuito de evitar o uso das mãos para a abertura do mesmo, sendo, por isso, mais um contributo para a minimização do contágio pela COVID-19. Além disso, são cinzentos, por forma a evitar a confusão com o contentor destinado ao vidro, que já é verde.

Este é um investimento na limpeza do concelho, com melhoria das condições para acomodação do lixo.

A Câmara Municipal do Peso da Régua apela à colaboração de todos para o uso correto dos contentores e para o devido acondicionamento do lixo, em prol da saúde pública e de um meio ambiente saudável.