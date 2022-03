Peso da Régua avança para a criação de Bairro Comercial Digital

O projeto de criação de um Bairro Comercial Digital no centro da cidade do Peso da Régua visa dinamizar a principal área comercial, com uma densidade relevante de atividades comerciais e de prestação de serviços, para a qual se pretende definir uma estratégia comum de gestão. Os promotores deste projeto, o Município do Peso da Régua e a ACIR – Associação Comercial e Industrial dos Concelhos do Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio, consideram ser fundamental criar condições para apoiar a necessária evolução dos modelos de negócio. Nesse sentido, o Município do Peso da Régua e a ACIR vão apresentar uma candidatura no âmbito do PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA para a criação de um Bairro Comercial Digital.

Para que seja possível definir um Plano de Ação Estratégico será necessário proceder a um diagnóstico prospetivo, para o qual é fundamental a colaboração dos comerciantes. Nesse sentido, ao longo da próxima semana, a ACIR e o Município terão colaboradores no terreno a efetuar inquéritos. O Município do Peso da Régua e a ACIR apelam à colaboração de todos na resposta ao referido inquérito, fundamental para a definição da estratégia de intervenção.